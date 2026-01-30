Amt | avvisi a comparire per tre ex membri del cda indagati

Questa mattina, nel giorno in cui Amt approva il bilancio 2024, arriva la notizia di avvisi a comparire per tre ex membri del consiglio di amministrazione. La procura di Genova ha aperto un’indagine da alcune settimane, concentrandosi sul deficit di bilancio dell’azienda di trasporto pubblico. Ora, queste persone sono chiamate a rispondere di fronte alle autorità.

Nel giorno dell'approvazione del bilancio 2024 emergono i primi indagati nell'inchiesta della procura. Nei prossimi giorni gli interrogatori Nel giorno tanto atteso dell'approvazione del bilancio 2024 di Amt, emergono i primi indagati dalla procura di Genova che da alcune settimane ha aperto un'inchiesta sul buco di bilancio dell'azienda di trasporto pubblico genovese. Nelle scorse ore sono infatti stati notificati gli avvisi a comparire nei confronti di tre membri dell'ex consiglio di amministrazione. Si tratta dell'ex vicepresidente Enzo Sivori, dell'esperta di comunicazione d'impresa Sabina Alzona e dell'esperta di sistemi di qualità certificati Manuela Bruzzone.🔗 Leggi su Genovatoday.it

