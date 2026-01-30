Amici registrazione 30 Gennaio 2026 | le anticipazioni

La registrazione di venerdì 30 gennaio 2026 ha portato nuove anticipazioni sul talent show. I concorrenti si sono esibiti davanti ai giudici, con alcune performance che hanno sorpreso il pubblico. La puntata si è conclusa con alcune eliminazioni e molte domande sui prossimi sviluppi. I fan sono già in trepidante attesa della messa in onda.

Amici torna al centro dell’attenzione con le anticipazioni della registrazione di venerdì 30 gennaio 2026. Secondo quanto riportato da SuperGuida Tv, la puntata è stata ricca di novità: giudici esterni, ospiti musicali molto attesi e una eliminazione che ha portato a un immediato cambiamento. Nel frattempo, si delineano anche le prossime sfide in vista dell’inizio del Serale. Aka7even fidanzato con una ex di Uomini e Donne: la conferma Amici 25: i giudici della registrazione di venerdì 30-01-2026. Le anticipazioni indicano che, per questa registrazione di Amici, in qualità di giudici sono stati chiamati Irma De Paola e Giuseppe Gioffrè per il ballo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Approfondimenti su Amici Gennaio

Il 15 gennaio 2026 si è conclusa la registrazione di Amici 25, offrendo spunti importanti sulle puntate future.

Il 22 gennaio 2026 si sono registrate le puntate di Amici 25, offrendo nuove conferme e alcune sorprese tra le competizioni di canto e ballo.

Ultime notizie su Amici Gennaio

