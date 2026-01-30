Ambrosino verso il Modena | gli emiliani pronti a bruciare la concorrenza di 5 club

Giuseppe Ambrosino sta per lasciare il Napoli e trasferirsi al Modena in prestito secco. Gli emiliani sono pronti a mettere sul campo un attacco più forte e cercano di superare gli altri cinque club interessati. La trattativa sembra ormai definita, e i tifosi del Modena aspettano con trepidazione l’arrivo del giovane attaccante.

Rush finale di mercato per il Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di Lang e Lucca e l'infortunio di David Neres. Si lavora anche ad alcune operazioni in uscita, oltre a vagliare anche occasioni dell'ultima ora in altri ruoli. Giuseppe Ambrosino è pronto a lasciare il Napoli. Secondo quanto riferisce Sky Sport sarebbe fatta con il Modena per il prestito secco. Superata la concorrenza di altri cinque club che volevano l'attaccante azzurro. Cyril Ngonge è vicino al trasferimento nella Liga spagnola. Affare fatto tra Napoli ed Espanyol - secondo quanto riferisce Sky Sport - per l'approdo per l'approdo a Barcellona dell'attaccante belga.

