Altri abbattimenti a Carpi dovranno essere rimossi nove pioppi da Piazzale Baracchi

A Carpi, i lavori sono già in corso a Piazzale Baracchi. Da lunedì 2 febbraio, nove pioppi verranno abbattuti perché sono pericolanti e potrebbero cadere da un momento all’altro. Le operazioni di rimozione sono state programmate per evitare incidenti, e i cittadini sono invitati a fare attenzione nell’area interessata.

