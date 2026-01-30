Altri abbattimenti a Carpi dovranno essere rimossi nove pioppi da Piazzale Baracchi
A Carpi, i lavori sono già in corso a Piazzale Baracchi. Da lunedì 2 febbraio, nove pioppi verranno abbattuti perché sono pericolanti e potrebbero cadere da un momento all’altro. Le operazioni di rimozione sono state programmate per evitare incidenti, e i cittadini sono invitati a fare attenzione nell’area interessata.
Da lunedì 2 febbraio, in piazzale Baracchi, è programmato un intervento di rimozione di nove pioppi la cui stabilità è compromessa e che sono, pertanto, a rischio caduta.L'intervento viene eseguito a tutela dell'incolumità di persone e cose ed è stato pianificato a seguito delle verifiche.🔗 Leggi su Modenatoday.it
