Alta formazione chirurgica al Fatebenefratelli | nasce a Napoli la Scuola Nazionale di Colecistectomia Laparoscopica

Napoli si prepara a diventare un centro di eccellenza per la formazione chirurgica. Questa mattina è stata inaugurata la nuova Scuola Nazionale di Colecistectomia Laparoscopica, un progetto che coinvolge la Società Italiana dei Chirurghi dell’Ospedalità Privata (SICOP). L’obiettivo è formare i chirurghi italiani su tecniche avanzate, offrendo un punto di riferimento nazionale per la specializzazione. La struttura si inserisce in un percorso di crescita della sanità privata a Napoli, puntando su alta formazione e innovazione.

Napoli diventa punto di riferimento nazionale per la formazione chirurgica avanzata con l’inaugurazione della Scuola Nazionale di Colecistectomia Laparoscopica, promossa dalla Società Italiana dei Chirurghi dell’Ospedalità Privata (SICOP). L’appuntamento è fissato per il 19 e 20 febbraio presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Buon Consiglio” Fatebenefratelli di Napoli, diretta dal professor Domenico Barbato. Struttura di eccellenza nel panorama sanitario nazionale, il reparto guidato dal professor Barbato rappresenta un punto di riferimento per la chirurgia laparoscopica e oncologica, con un’équipe altamente specializzata in interventi ad elevata complessità, dalla chirurgia del colon-retto a quella dell’esofago e della parete addominale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Fatebenefratelli Scuola Nasce la ‘Purpose Academy’: il primo corso di Alta Formazione di Sant'Anna e Nativa Scuola, Erickson sceglie Cesena per l'alta formazione: al via il corso sulla "Scienza dell’apprendere" Erickson, leader nella formazione educativa, ha scelto Cesena per il nuovo corso “La scienza dell’apprendere”. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Fatebenefratelli Scuola Argomenti discussi: Master, Corsi di perfezionamento, Formazione insegnanti; L’Aquila, donazione, trapianto e attività fisica: chiusi i corsi di alta formazione; Endometriosi, al Malzoni Hospital la 3 giorni internazionale di alta formazione; Specialisti da tutta Italia in Aoup per il primo Campus di Chirurgia toracica. Endometriosi, al Malzoni Hospital la 3 giorni internazionale di alta formazioneI dottori Malzoni, Mabrouk e Di Giovanni protagonisti della masterclass internazionale ... msn.com #musica #Musica #CartelloneOperaNazionaleBulgaraVARNA Jacopo Sipari, Giuseppe Albanese e la scuola nazionale russa - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.