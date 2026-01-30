Almanacco di Venerdì 30 Gennaio 2026

Oggi, 30 gennaio 2026, si ricorda una giornata che ha lasciato il segno nella storia. In passato, questa data è stata teatro di eventi politici importanti, tragedie che hanno cambiato vite e momenti simbolici che hanno segnato epoche. La memoria di quei giorni rivive ancora oggi, tra ricordi e riflessioni sul passato.

Il 30 gennaio è una data segnata da svolte politiche, tragedie storiche e passaggi simbolici che hanno definito intere epoche. Un giorno che ricorda quanto la storia possa cambiare improvvisamente direzione.?? 1018 – Pace di BautzenIl Sacro Romano Impero e la Polonia concludono la Pace di Bautzen, stabilizzando i rapporti tra i due poteri dell'Europa medievale.?? 1164 – Le Costituzioni di ClarendonEnrico II d'Inghilterra emana le Costituzioni di Clarendon, tentando di limitare il potere del clero. Thomas Becket è l'unico a opporsi apertamente, avviando un conflitto destinato a segnare la storia inglese.

Venerdì 30 gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoProverbio del giorno: Guardati dalla primavera di gennaio. Fatti salienti: Nel 1873 Jules Verne pubblica Il giro del mondo in 80 giorni, rivoluzionando la letteratura d'avventura. Nel 1969 The Beatles ...

Oroscopo dei tarocchi di oggi venerdì 30 gennaio 2026, Cancro e la Luna rivelatriceNell' oroscopo dei tarocchi di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, il segno del Cancro incarna l'energia della Luna, arcano maggiore che si fa portavoce dell'inconscio, dei sogni e delle paure sussurrate n ...

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Venerdì 30 gennaio Il Sole sorge alle 07:44 e tramonta alle 17:31. Il culmine è alle 12:38. Durata del giorno nove ore e quarantasette minuti. La Luna sorge alle 06:39 con azi

