Almanacco del 30 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi ricorre l’almanacco del 30 gennaio, un giorno segnato da eventi che hanno lasciato il segno nella storia. È un’occasione per ricordare cosa è successo in passato, dai compleanni ai momenti più importanti, passando per i santi e i proverbi del giorno. Un modo per fare il punto su quello che è accaduto e scoprire qualche curiosità sulla data odierna.

Una panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in questa data. Curiosità, aneddoti, compleanni e ricorrenze. Tutto quello che c'è da sapere sulla giornata di oggi, venerdì 30 gennaio. Mancano 335 giorni.

Proverbio del giorno: Guardati dalla primavera di gennaio. Fatti salienti: Nel 1873 Jules Verne pubblica Il giro del mondo in 80 giorni, rivoluzionando la letteratura d'avventura. Nel 1969 The Beatles ...

