Allo Studiolo Gallery workshop di collage e fotografia

Allo Studiolo Gallery si svolge un workshop di collage e fotografia condotto da Susannastigler. L’evento offre a chi partecipa la possibilità di trasformare le proprie storie in immagini, usando tecniche di narrazione visiva. Durante l’incontro, i partecipanti creano composizioni che raccontano parti di sé, mescolando collage e fotografie in modo spontaneo e diretto.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo "Living Table - La narrazione tra collage e fotografia". Il workshop condotto da Susannastigler nello spazio de Lo studiolo gallery, è un occasione per dare forma concreta alle storie che ognuno ha dentro di se. Ogni partecipante avrà modo di creare un proprio collage avendo a disposizione immagini fotografiche, raccolte botaniche e piccoli oggetti, scoprendo il proprio spazio creativo di indagine e di esplorazione in una danza degli elementi .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Living Table

Il caso Signorini, sollevato da Fabrizio Corona, ha scatenato un'ondata di meme sul web.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Spazio Nobile Gallery & Studiolo Season XXXVI – Didi Ng Wing Yin, Solo Show The Nature of Wood & Quentin Vuong, Solo Show, in conversation with Kaspar Hamacher, Mercure: Alchemy of Wood and Light. Words by Lise Coirier, Director and Co-Founder - facebook.com facebook