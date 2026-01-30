Allo Studiolo Gallery workshop di collage e fotografia

Allo Studiolo Gallery si svolge un workshop di collage e fotografia condotto da Susannastigler. L’evento offre a chi partecipa la possibilità di trasformare le proprie storie in immagini, usando tecniche di narrazione visiva. Durante l’incontro, i partecipanti creano composizioni che raccontano parti di sé, mescolando collage e fotografie in modo spontaneo e diretto.

"Living Table - La narrazione tra collage e fotografia". Il workshop condotto da Susannastigler nello spazio de Lo studiolo gallery, è un occasione per dare forma concreta alle storie che ognuno ha dentro di se. Ogni partecipante avrà modo di creare un proprio collage avendo a disposizione immagini fotografiche, raccolte botaniche e piccoli oggetti, scoprendo il proprio spazio creativo di indagine e di esplorazione in una danza degli elementi.

