Allarme fuga metano a Recanati | evacuazioni in corso per sicurezza abitanti in zona residenziale

Un allarme fuga di metano ha scatenato l’evacuazione di alcune abitazioni a Recanati. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti subito dopo aver ricevuto le segnalazioni dei residenti, che avevano avvertito un forte odore di gas. Sul posto, hanno interrotto la fornitura di metano in via Fiume e stanno lavorando per mettere in sicurezza le persone e verificare la fonte della fuga. Nessuno si è fatto male finora, ma l’area resta sotto stretta sorveglianza.

Un'intensa operazione di sicurezza è in corso a Recanati, dove i vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno interrotto la fornitura di metano in via Fiume dopo la segnalazione di un forte odore di gas da parte dei residenti. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 gennaio 2026, quando abitanti di un edificio residenziale hanno avvertito l'odore caratteristico del metano, segno di una possibile dispersione all'interno dell'impianto. L'edificio, composto da otto nuclei familiari, è stato immediatamente isolato per evitare rischi di esplosione o intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, che hanno proceduto alla chiusura delle linee principali del gas, mentre la Polizia Municipale ha coordinato il blocco dell'accesso all'area.

