Alla sfilata haute couture di Alessandro Michele l’attrice conquista il front row con un look audace libero e sensoriale
Alla sfilata di Valentino, Dakota Johnson si fa notare ancora una volta. L’attrice conquista il primo banco con un look audace, libero e sensuale, che non passa inosservato tra gli ospiti. La sua presenza era quasi scontata, vista la collaborazione tra l’attrice e lo stilista Alessandro Michele.
A lla sfilata haute couture di Valentino firmata da Alessandro Michele, la presenza di Dakota Johnson era quasi inevitabile. «È uno dei grandi amori della mia vita», confessa l’attrice a Vogue. «Amo seguire il suo genio creativo, osservare come lavorano la sua mente e il suo cuore. Mi sento onorata di essere in questo viaggio con lui». Nominata global brand ambassador di Valentino nell’ottobre scorso, Johnson è arrivata a Parigi per sostenere l’amico e direttore creativo della maison in uno dei momenti più significativi della stagione. Per l’occasione ha scelto un look audace, eccentrico e profondamente personale, perfettamente allineato alla nuova visione di Valentino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Sfilate Haute Couture di Parigi: Diane Kruger, Michelle Pfeiffer e Kate Hudson alla corte di Giorgio Armani Privé, per la prima sfilata couture senza di lui (e tutte le altre star in front row)
La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.
Dua Lipa conquista il front row di Chanel Haute Couture con capelli brunette sleek e rossetto scuro perlato. Accanto a lei, Penélope Cruz, Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi confermano che l’eleganza passa anche dai capelli
Dua Lipa si fa notare alla settimana Haute Couture di Parigi.
