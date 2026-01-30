Alla scoperta di Monte dei Cocci e Teatro dei Documenti

Domenica mattina alle 9.30 si svolgerà una visita guidata che unisce Monte dei Cocci e Teatro dei Documenti. L’evento si intitola “passato, presente, futuro” e offre l’opportunità di scoprire due luoghi storici di questa zona. La visita è rivolta a chi vuole conoscere meglio la storia e le trasformazioni di questi spazi, con un percorso che toccherà i punti più significativi di entrambi i siti.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Domenica 1 febbraio alle 9.30 ci sarà la visita integrata Monte dei Cocci e Teatro dei Documenti dal titolo: passato, presente, futuro. Il “Teatro di Documenti” a Roma è stato creato negli anni ’80 dal grande scenografo Luciano Damiani che lo ha progettato e costruito come espressione concreta della sua idea di teatro rivoluzionario e non convenzionale.Situato nel quartiere di Testaccio, il teatro si distingue per un’architettura unica e flessibile che integra spazi, attori e pubblico in un ambiente condiviso, eliminando la tradizionale barriera tra palcoscenico e platea.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Monte dei Cocci Teatro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monte dei Cocci Teatro

Argomenti discussi: Ascesa al Monte Testaccio, visita guidata; Passeggiate della Salute un febbraio dedicato al benessere; Skyway Monte Bianco: la nona tappa di Architettura Alpina; DEVOTION: alla scoperta della devozione di Sciacca alla Madonna - Autore: Francesca Ciaccio | Cultura.

Alla scoperta dei Forti - Torre Quezzi, tre secoli di difesa sopra GenovaDalla ridotta d’emergenza del 1747 alla torre sabauda, il sito sul monte Quezzi è ancora un esempio di evoluzione dell’ingegneria militare ligure ... lavocedigenova.it

Costa Azzurra, alla scoperta del territorio: La Moyenne Corniche … e non solo (Foto)Montecarlonews propone luoghi, itinerari, passeggiate alla scoperta del Dipartimento delle Alpi Marittime. Le fotografie sono di Danilo Radaelli ... montecarlonews.it

Jennifer Bettini. MAX · The Thing I Love. Prima volta sugli sci di fondo… e che scoperta! Alla località Le Viote, sul Monte Bondone ho provato uno sport che unisce silenzio, natura e movimento lento Un’ottima alternativa allo sci alpino, ideale per chi cerca - facebook.com facebook