Alla Roma basta il pari ad Atene è agli ottavi di Europa League

La Roma ottiene il pareggio ad Atene e si assicura il pass diretto agli ottavi di Europa League. I giallorossi, senza un centravanti e in inferiorità numerica per gran parte della partita, riescono a tenere il risultato e a evitare i play-off. La squadra di Mourinho dimostra carattere e mantiene la qualificazione in tasca con una prestazione di cuore.

L'1-1 contro il Panathinaikos permette ai giallorossi di evitare i play-off ATENE (GRECIA) - Una Roma senza centravanti e in inferiorità numerica per 75 minuti pareggia 1-1 ad Atene contro il Panathinaikos e difende con i denti il pass diretto per gli ottavi di finale di Europa League. È il primo gol in giallorosso di Ziolkowski a far esultare Gasperini, costretto a fare a meno di Dybala (in panchina per 90' a causa di un fastidio al ginocchio), degli infortunati Dovbyk e Ferguson e dei nuovi acquisti Malen e Vaz, che saranno inseriti in lista Uefa a partire dalla fase ad eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La Roma conquista un punto importante in Grecia e si assicura il passaggio agli ottavi di Europa League.

