Alla riscoperta dei lavori di Maurice Sendak con l' illustratore Sergio Ruzzier

Alla mostra “Tana libera tutti!” si susseguono incontri dedicati ai lavori di Maurice Sendak. Questa volta, l’attenzione si concentra sull’arte di Sergio Ruzzier, che ha illustrato il mondo dei giochi dei bambini, un tema caro all’autore americano. L’appuntamento prosegue con un approfondimento sul suo modo di interpretare l’immaginazione dei più piccoli.

Gli appuntamenti collaterali alla mostra “Tana libera tutti!” proseguono con un incontro sul lavoro che l'illustratore Sendak ha dedicato al gioco dei bambini. Giovedì 5 febbraio, alle ore 18, negli spazi espositivi del Palazzo del Monte di Pietà (corso Garibaldi 37, Forlì), si terrà l’incontro “Il gioco dei bambini nei libri a figure di Maurice Sendak” con Sergio Ruzzier, illustratore, scrittore, autore di libri a figure e traduttore. L’appuntamento fa parte del programma culturale che accompagna la mostra “Tana libera tutti!”, promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dedicata al tema del gioco come forma di conoscenza, libertà e creazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

