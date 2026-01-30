Alisson Santos sempre più vicino al Napoli

Il portiere brasiliano Alisson Santos si avvicina sempre di più al Napoli. Dopo aver lasciato lo Sporting CP, il giocatore è pronto a trasferirsi in Italia e indossare la maglia azzurra. La trattativa sembra ormai in fase avanzata, e nelle prossime ore si aspettano sviluppi ufficiali.

Sembra sempre più vicino l'arrivo in maglia azzurra del brasiliano Alisson Santos dallo Sporting CP. Come scrive sulla sua pagina social il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, oggi sono previsti nuovi colloqui tra il Napoli e i portoghesi dello sporting per chiudere la trattativa. L'ala brasiliana ha già un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per un contratto fino al 2031.

