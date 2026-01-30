Alessio Pizzicanella torna in libreria con E lui sarà Levon | un romanzo corale tra immagine potere e identità

Alessio Pizzicanella torna in libreria con il suo nuovo romanzo, “E lui sarà Levon”. È un libro che nasce come sceneggiatura e ha passato anni chiuso in un cassetto, fino a quando l’attualità non gli ha dato ragione. Ora il romanzo si presenta come un racconto corale, tra immagini, potere e identità, pronto a catturare l’attenzione dei lettori.

Un libro che nasce come sceneggiatura, attraversa anni di silenzio “nel cassetto” e poi torna a bussare con urgenza, perché il mondo intorno — nel frattempo — gli ha dato ragione. Alessio Pizzicanella presenta E lui sarà Levon, il suo secondo romanzo, e lo fa raccontando non solo una storia, ma soprattutto un contesto: quello di un Occidente disincantato dove tutto tende a diventare immagine, e dove persino l’identità rischia di trasformarsi in una performance. Un’America “iperreale” per raccontare gli estremi (che somigliano a noi). L’ambientazione è Los Angeles, scelta non come cartolina, ma come simbolo: una città che rappresenta la capitale della rappresentazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

