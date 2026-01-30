Alessia Marcuzzi vive nel quartiere Flaminio a Roma, nella sua casa che sembra un vero e proprio rifugio. La sera della finale di Tali e Quali, la showgirl si prepara con cura, tra i due bagni, il living decorato con un quadro di Monroe, la cucina con isola centrale e il terrazzo che offre una vista da sogno. Mentre si appresta a giudicare lo show, la sua casa resta uno spazio che rispecchia il suo stile e la sua personalità.

È una delle protagoniste di Tali e Quali e questa sera è in prima linea per la finale del programma. Alessia Marcuzzi veste i panni di giudice nello show condotto da Nicola Savino, affiancando il cast nella valutazione delle performance che hanno animato questa edizione. Ma lontano dalle luci dello studio e dai riflettori della prima serata, Alessia Marcuzzi custodisce un rifugio personale che racconta molto del suo stile e del suo modo di vivere. La casa di Alessia Marcuzzi Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) La casa di Alessia Marcuzzi è un elegante rifugio moderno nel quartiere Flaminio caratterizzato da uno stile minimalista e sofisticato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alessia Marcuzzi, la casa di Roma nel quartiere Flaminio: i due bagni, il living e il quadro di Monroe, la cucina con isola e il terrazzo da sogno

Approfondimenti su Alessia Marcuzzi

Bruno Vespa, noto giornalista e conduttore televisivo italiano, possiede una casa in affitto a Roma caratterizzata da un terrazzo con vista panoramica, una vasta libreria di circa 20.

Federica Panicucci ha recentemente rinnovato la sua casa a Milano, caratterizzata da un terrazzo living luminoso, un salotto elegante e una cabina armadio spaziosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Alessia Marcuzzi

Argomenti discussi: Massimo Lopez: Mi sento un ulivo che sa resistere al tempo; Rocio Munoz a Verona chiede aiuto a Giulietta: Salva il mio matrimonio con Raoul Bova; Tali e quali, le pagelle: Berti polemica (5), standing ovation per Raffaele e Paolo (10), Cristina commuove (8), Malgioglio esce dallo...; Dove vive Can Yaman, la casa da sogno dell’attore turco.

Alessia Marcuzzi, la figlia Mia compie 14 anni: «Fammi commuovere, ma non farmi fare tardi il sabato sera col piagiama in auto...»Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno della figlia Mia, nata dall'amore con Francesco Facchinetti. La piccola di casa compie oggi, 4 settembre 14 anni e il tempo sembra essere volato. Dalle prime ... ilmattino.it

Ritorno in Rai per Alessia Marcuzzi, trattativa per strappare The Traitors ad AmazonThe Traitors è un successo internazionale ma in Italia parte del suo successo è dovuto anche all’ottima gestione di Alessia Marcuzzi. In queste recenti esperienze ha dimostrato d’essere cresciuta ... dilei.it

«La conduttrice romana ha già un suo cantante preferito: Tommaso Paradiso». È stato Alberto Dandolo a raccontare dalle pagine di Oggi che il debutto di Paradiso a Sanremo sia stato, almeno in parte, merito di Alessia Marcuzzi. Pare che tra la presentatrice - facebook.com facebook