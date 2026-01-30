alessandro gandini un compositore da riscoprire 150 anni dopo

Alessandro Gandini, compositore italiano vissuto nel XIX secolo, torna al centro dell’attenzione a 150 anni dalla sua scomparsa. La Fondazione Croce Reale ha organizzato un progetto per riscoprire la sua musica, in particolare le composizioni cameristiche legate alla corte estense e al duca Francesco V d’Austria-Este. Una occasione per apprezzare di nuovo il lavoro di un artista che, nel suo tempo, fu molto apprezzato ma poi caduto nell’oblio.

In occasione del 150° anniversario della morte di Francesco V d’Austria-Este, ultimo Duca di Modena e Reggio, la Fondazione Croce Reale ha promosso un progetto di valorizzazione volto a riportare all’attenzione del pubblico una parte significativa della produzione cameristica di Alessandro Gandini (1807–1871), compositore profondamente legato alla vita musicale della corte estense. Nato e vissuto a Modena, Alessandro Gandini, figlio di Antonio Gandini (suo predecessore nella carica di direttore della musica e della cappella di corte), sviluppò fin da giovane un linguaggio raffinato, capace di unire rigore formale ed efficacia espressiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

