Un match che prometteva spettacolo si è trasformato in un’altra storia. Carlos Alcaraz, in campo per la semifinale degli Australian Open, ha mostrato segni evidenti di stanchezza e difficoltà fisica durante il terzo set. Il pubblico, che aveva iniziato a seguire con entusiasmo, ora si trova immerso in un silenzio inquieto, mentre lo spagnolo lotta contro il suo corpo. La partita prosegue, ma tutti si chiedono se riuscirà a resistere fino alla fine.

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è improvvisamente trasformata in un caso, con lo spagnolo costretto a giocare in evidente difficoltà fisica nel corso del terzo set, mentre il match è ancora in corso sulla Rod Laver Arena. L’allarme è scattato sul 5-4 Alcaraz, quando lo spagnolo ha accusato un problema muscolare alla gamba destra dopo un allungo a rete. Visibilmente limitato nei movimenti, Alcaraz è rimasto quasi fermo, riuscendo comunque a tenere il servizio grazie a palle corte e pallonetti, ma mostrando segnali chiari di sofferenza. Poco dopo, il numero uno spagnolo ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ricevendo un trattamento alla gamba destra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Alcaraz, shock in campo! Gelo tra il pubblico: cosa sta succedendo

