Alcaraz shock in campo! Gelo tra il pubblico | cosa sta succedendo

Da tvzap.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un match che prometteva spettacolo si è trasformato in un’altra storia. Carlos Alcaraz, in campo per la semifinale degli Australian Open, ha mostrato segni evidenti di stanchezza e difficoltà fisica durante il terzo set. Il pubblico, che aveva iniziato a seguire con entusiasmo, ora si trova immerso in un silenzio inquieto, mentre lo spagnolo lotta contro il suo corpo. La partita prosegue, ma tutti si chiedono se riuscirà a resistere fino alla fine.

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è improvvisamente trasformata in un caso, con lo spagnolo costretto a giocare in evidente difficoltà fisica nel corso del terzo set, mentre il match è ancora in corso sulla Rod Laver Arena. L’allarme è scattato sul 5-4 Alcaraz, quando lo spagnolo ha accusato un problema muscolare alla gamba destra dopo un allungo a rete. Visibilmente limitato nei movimenti, Alcaraz è rimasto quasi fermo, riuscendo comunque a tenere il servizio grazie a palle corte e pallonetti, ma mostrando segnali chiari di sofferenza. Poco dopo, il numero uno spagnolo ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ricevendo un trattamento alla gamba destra. 🔗 Leggi su Tvzap.it

alcaraz shock in campo gelo tra il pubblico cosa sta succedendo

© Tvzap.it - Alcaraz, shock in campo! Gelo tra il pubblico: cosa sta succedendo

Approfondimenti su Australian Open2026

Il grande gelo sulle criptovalute. Cosa sta succedendo

Trump, attacco shock nella notte! Cosa sta succedendo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open2026

Argomenti discussi: Alcaraz oggi in semifinale shock: Zverev lo spinge al limite, ma il re numero 1 trema davvero?; Ultim’ora tennis, Djokovic coinvolge Sinner e Alcaraz | Ufficiale la svolta che scuote il circuito; Alcaraz, shock in campo! Gelo tra il pubblico: cosa sta succedendo.

alcaraz shock in campoAlcaraz, shock in campo! Gelo tra il pubblico: cosa sta succedendoLa semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è improvvisamente trasformata in un caso, con lo spagnolo costretto a ... thesocialpost.it

LIVE Alcaraz-Zverev 6-4, 7-6, 6-7, 2-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: miglioramenti per lo spagnoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima di servire continua a fare stretching lo spagnolo. Nel cambio campo non è entrato il fisio per Alcaraz, ... oasport.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.