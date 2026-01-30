Alcaraz e il malore in campo ira Zverev agli Australian Open 2026 | Proteggete sempre loro

La semifinale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si è trasformata in un episodio teso e acceso. Durante il match, Alcaraz ha avuto un malore in campo, preoccupando pubblico e avversario. Zverev si è infuriato, accusando le organizzazioni di non proteggere abbastanza i giocatori. La tensione è salita, e il pubblico ha assistito a una partita che resterà a lungo nella memoria di tutti.

Semifinale decisamente agitata quella che Carlos Alcaraz si è aggiudicato contro Alexander Zverev agli Australian Open 2026. Tra i due è stata una lunga battaglia durata quasi cinque ore e mezza, con lo spagnolo uscito vincitore con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Ma c'è una sequenza in particolare che ha segnato il match: la protesta del giocatore tedesco contro il medical time-out concesso all'avversario per farlo riprendere dai crampi che avevano iniziato a tormentarlo intorno alla metà del terzo set. Il malore di Alcaraz e lo sfogo di Zverev. Ad Alexander Zverev non è andato giù che i giudici di gara abbiano dato il loro OK allo stop chiesto da Carlos Alcaraz.

