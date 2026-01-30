Albanese affondata La Caporetto di Avs | solo due voti favorevoli

La mozione di Fondamenta-Avs per concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese è stata respinta con soli due voti favorevoli su 27. Il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini ha annunciato il risultato, che segna una vera e propria sconfitta per i promotori dell’idea. La decisione è arrivata dopo una discussione lunga e tesa, con l’opposizione che ha bocciato la proposta senza mezzi termini.

Alessandrini "Favorevoli due, contrari 25" ha annunciato notarile il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini e il tracollo aritmeticamente annunciato della mozione di Fondamenta-Avs per la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese - relatrice delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati – si è materializzato nella sua crudezza. Sarà spiaciuto umanamente anche a vari tra chi non l’ha ritenuta degna, questa Caporetto per la candidata affossata, che farà rumore anche fuori da Cesena. Vai a spiegare i soli due voti. Si sapeva già che in maggioranza il Pd, avrebbe votato contro dopo che il sindaco Enzo Lattuca, ieri assente perché in partenza con la famiglia per un soggiorno all’estero, aveva definito Albanese divisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Albanese affondata. La Caporetto di Avs: solo due voti favorevoli Approfondimenti su Albanese Territori Cittadinanza a Francesca Albanese? Il Pd si sfila, secco 'no' con 25 voti contrari. Solo il M5s con Fondamenta-Avs In consiglio comunale a Cesena, la proposta di conferire la titolo di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, non ha trovato il sostegno sperato. Legge di Bilancio, ok del Senato alla "fiducia" con 113 voti favorevoli Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla Legge di Bilancio con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astensioni. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Albanese Territori Argomenti discussi: Albanese affondata. La Caporetto di Avs: solo due voti favorevoli. Albanese affondata. La Caporetto di Avs: solo due voti favorevoliIl conferimento della cittadinanza onoraria proposto dal paritito di maggioranza bocciato dal consiglio comunale con 25 voti contrari, compreso il Pd. ilrestodelcarlino.it Su Gaza la Caporetto dem. Amato contro Albanese, il post rimosso su Machado: panico al NazarenoDopo la pace raggiunta in Medio Oriente per mediazione del presidente Usa, Donald Trump, la sinistra va in affanno e torna a emergere la marcata spaccatura del campo larghissimo. L’imbarazzo tra le ... iltempo.it Il Don Winslow dei Balcani arriva a Cosenza Lo scrittore albanese Ahmet Prençi presenta il suo ultimo romanzo edito da Rubbettino alla Feltrinelli di Corso Mazzini Lo chiamano il Don Winslow dei Balcani. E non a caso: con lo scrittore statunitense Ahmet Pre - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.