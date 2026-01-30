Al via i lavori di interramento della linea elettrica a Portile

Questa mattina sono partiti i lavori di interramento della linea elettrica a Portile, nel comune di Modena. La società Inrete Distribuzione Energia, del Gruppo Hera, sta portando avanti il progetto di rinnovo della rete, che coinvolge diverse vie del quartiere. Le operazioni sono iniziate senza intoppi e si prevedono alcune settimane di lavoro per completare l’intervento. Gli abitanti della zona si preparano a possibili disagi, ma i lavori sono necessari per migliorare l’affidabilità della rete e ridurre i rischi di blackout.

Lunedì in strada Cave Paolucci inizierà, a cura di Inrete, il cantiere che prevede anche la posa di una nuova cabina elettrica telecontrollata Proseguono, nel comune di Modena, i lavori di rinnovo della rete elettrica a cura di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera. A partire da lunedì 2 febbraio, in strada Cave Paolucci a Portile inizierà il cantiere per l'interramento di circa un chilometro di linea che attualmente interferisce con gli alberi presenti. L'intervento prevede anche la posa di una nuova cabina elettrica di ultima generazione. La cabina sarà collegata al polo di telecontrollo, che si trova nella sede Hera di Modena e monitora quotidianamente, 24 ore su 24, le reti elettriche dei comuni serviti.

