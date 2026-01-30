Al via anno giudiziario in Cassazione Scontro con Nordio sulla riforma

Al via l’anno giudiziario in Cassazione, ma il clima resta teso. La cerimonia ha acceso di nuovo i fari sul confronto tra magistratura e governo, questa volta sulla riforma della giustizia. Nordio e i magistrati si sono scontrati, alimentando le tensioni già presenti.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario è stata l’occasione per un nuovo fronte di polemica. Questa volta, tra magistratura e governo, sulla riforma della giustizia. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma Approfondimenti su Cassazione Riforma Inaugurazione anno giudiziario in Cassazione. Nuovo scontro Nordio-magistrati Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma Ultime notizie su Cassazione Riforma Argomenti discussi: Inaugurazione Anno Giudiziario 2026; Dispositivo di circolazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Castel Capuano; Al via anno giudiziario a Napoli, Gratteri: Da Nordio parole inappropriate; Anno giudiziario 2026 in Umbria, allarme su carenza di personale e violenza minorile: al via la nuova cittadella della giustizia. Anno giudiziario al via. Le posizioni opposte sul referendumAssociazione nazionale magustrati contraria alla riforma del governo, organismo congressuale forense invece a favore ... rainews.it Al via anno giudiziario a Napoli, Gratteri: Da Nordio parole inappropriateIl procuratore: Conosce molto bene la lingua italiana. Il ministro aveva detto ritengo blasfemo sostenere che riforma tenda a minare principio indipendenza e autonomia delle toghe ... rainews.it L’inaugurazione dell’Anno giudiziario a Milano ha visto una contrapposizione frontale fra il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola e il ministro della Giustizia Carlo Nordio - facebook.com facebook Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.