Al via anno giudiziario in Cassazione. Scontro con Nordio sulla riforma

Al via l’anno giudiziario in Cassazione, ma il clima resta teso. La cerimonia ha acceso di nuovo i fari sul confronto tra magistratura e governo, questa volta sulla riforma della giustizia. Nordio e i magistrati si sono scontrati, alimentando le tensioni già presenti.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario è stata l’occasione per un nuovo fronte di polemica. Questa volta, tra magistratura e governo, sulla riforma della giustizia. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla Corte di Cassazione.

