Al San Gerardo lo studio per scoprire se il rebozo aiuta il bambino a nascere più tranquillamente

Questa mattina al San Gerardo di Monza sono partiti gli studi per capire se il rebozo può aiutare i neonati a nascere più serenamente. La tecnica, già conosciuta in Messico come scialle porta bebè e usata in ostetricia, sta trovando spazio anche in Italia. Ora si cercano risposte concrete su come questa tradizione possa migliorare il parto.

In Messico viene utilizzato come scialle porta bebè, oltre che come pratica in ambito ostetrico. Una pratica da alcuni anni abbracciata anche in Italia. Si tratta del “rebozo” che adesso è al centro di un interessante studio anche in Brianza. Uno studio che verrà condotto a Monza, all’Irccs San Gerardo dei Tintori, e che coinvolgerà oltre 500 donne. Lo studio si chiama ReMaP-POPP e ha l’obiettivo di testare scientificamente se l’utilizzo del rebozo e alcune posture materne possono aiutare il bambino a ruotare nella posizione più favorevole per la nascita. Lo studio condotto nella struttura monzese durerà 16 mesi e coinvolgerà 578 donne in travaglio con gravidanza a termine e bambino in posizione occipito posteriore.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Un team di giovani medici ha ricevuto riconoscimenti per uno studio innovativo sui

