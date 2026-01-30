Al Marconi con 6 milioni di euro nei bagagli

Questa mattina all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, le autorità hanno fermato un uomo con 6 milioni di euro in contanti nascosti nei bagagli. L’uomo stava cercando di passare i controlli di frontiera, ma i controlli di sicurezza hanno insospettito gli agenti, che hanno scoperto il denaro nascosto tra le valigie. Ora si indaga per capire da dove provenga e a chi fosse destinato.

Flusso di denaro contante che tenta di attraversare le frontiere passando per l'aeroporto "Guglielmo Marconi". In dodici mesi, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di finanza hanno intercettato valuta per un totale di 6 milioni di euro.

