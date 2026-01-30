Al Marconi 6 milioni di euro nei bagagli

Al Marconi, un uomo ha cercato di far passare sei milioni di euro in contanti attraverso le frontiere dell’aeroporto di Bologna. La polizia ha fermato il viaggiatore durante i controlli di routine e ha scoperto il denaro nascosto nei bagagli. Ora si indaga sulle origini della somma e sulle eventuali responsabilità.

Flusso di denaro contante che tenta di attraversare le frontiere passando per l'aeroporto "Guglielmo Marconi". In dodici mesi, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari della Guardia di finanza hanno intercettato valuta per un totale di 6 milioni di euro.

