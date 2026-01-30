al centrale incontri e storie i film per tutti

Da domenica 1° febbraio, il cinema Centrale apre le porte a “Cinema, incontri e storie”, una rassegna che porta in sala film internazionali e d’autore, con proiezioni ogni domenica alle 10. La nuova iniziativa punta a coinvolgere il pubblico con film per tutti, offrendo uno spazio di condivisione e dialogo tra appassionati e curiosi.

Da domenica 1° febbraio partirà al cinema Centrale l’iniziativa "Cinema, incontri e storie", rassegna dedicata a proiezioni di film internazionali e d’autore, che si terrà ogni domenica alle 10.30. Un invito a rallentare, sedersi in sala e lasciarsi attraversare dalle immagini e da storie, viaggi e scoperte di un cinema che privilegia la ricerca, la complessità e la visione autoriale. E che racconti le visioni di un cinema che vuole e spera di parlare, al di là dallo schermo, a tutti. Primo appuntamento domenica con la proiezione, in lingua originale e sottotitoli in italiano, di " Marty Supreme " film candidato a 9 premi Oscar, diretto da Josh Safdie, con protagonista Timothée Chalamet e ispirato alla storia vera di Marty Reisman, medaglia di bronzo ai mondiali di tennistavolo e venditore di scarpe nella New York degli anni ’50 tra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

