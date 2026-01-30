Questa sera si aprono i play-off di Champions League con tre squadre italiane coinvolte. Juve, Inter e Atalanta affronteranno le prime gare in trasferta, aspettando di giocare il ritorno in casa. Le partite si disputano a Nyon, in Svizzera, dove sono state sorteggiate le sfide. I match rappresentano un passaggio importante per le italiane, che cercano di avanzare alla fase a gironi.

Le tre italiane sono teste di serie e giocheranno l'andata in trasferta e il ritorno in casa NYON (SVIZZERA) - Sorteggiati i play-off di Champions League. La Juventus giocherà contro il Galatasaray, l'Inter sfiderà il Bodo Glimt, e per l'Atalanta ecco l'ostacolo Borussia Dortmund. Le tre italiane, i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ai play-off di Champions Juve-Galatasaray, Inter-Bodo e Atalanta-Dortmund

Le squadre italiane conoscono le loro avversarie ai play-off di Champions League.

Le squadre italiane si preparano a lottare nei playoff di Champions League.

Playoff Champions League: chi affronterà chi

Champions League: ai play-off l'Atalanta trova il Borussia Dortmund, Juventus-Galatasaray e Inter-Bodo GlimtL’Atalanta affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund nei playoff di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa in corso a Nyon. La Juventus trova il Galatasaray; l'Inter affronterà il Bodo ... gazzettadiparma.it

Sorteggio Champions League 2026: ai play-off Inter-Bodo, Juve-Galatasaray e Atalanta-DortmundIl sorteggio per i play-off di Champions League, Nyon, Svizzera, 30 gennaio 2026 (Martial ... msn.com

