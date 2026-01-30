Durante un controllo, un uomo di origini nigeriane ha aggredito i Carabinieri, causando fratture agli arti di alcuni di loro. Nonostante sia stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, il giudice lo ha subito rimesso in libertà. La vicenda ha suscitato molte polemiche tra gli uomini dell’Arma e i cittadini.

Un carabiniere ha riportato lesioni guaribili con trenta giorni di prognosi, per una frattura ad un piede, un collega cinque, gli altri quattro militari intervenuti fortunatamente sono rimasti illesi Sono le conseguenze di un intervento di ben tre pattuglie della Compagnia di Montebelluna (in particolare dell'Aliquota radiomobile) che lunedì sera sono dovute intervenire per arrestare uno spacciatore nella zona del condominio Guarda. Lo straniero, un 37enne nigeriano, si trovava con altri tre amici (e probabilmente "colleghi") nella zona di piazza Quattro Novembre: quando alcuni militari, alcuni in divisa e altri in borghese, sono intervenuti per un controllo, i quattro si sono divisi e sono scappati via di corsa.

© Imolaoggi.it - Aggressione ai Carabinieri con fratture agli arti, nigeriano subito libero

A Pavia, un cittadino nigeriano condannato per violenza sessuale è stato scarcerato e immediatamente rimpatriato in Nigeria.

