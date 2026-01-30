Aggredisce l' arbitro nel match di calcetto squalifica shock | rientra nel 2030

Un giocatore ha aggredito un arbitro durante una partita di calcetto. Si era avvicinato minaccioso, poi ha cercato di colpirlo con un pugno e infine gli ha stretto il braccio, lasciandogli graffi e un ematoma. La squalifica arriva dopo l’intervento delle forze dell’ordine e durerà fino al 2030.

Prima si è avvicinato all’arbitro con fare minaccioso, poi ha cercato di colpirlo con un pugno, infine gli ha stretto il braccio provocandogli graffi ed ematoma. “Un gravissimo episodio di condotta violenta, intimidatoria e aggressiva” per il giudice sportivo che ha squalificato per 4 anni e mezzo un giocatore del Gostivar, formazione trentina di Calcio a 5 del campionato di Serie C1, multato la società per 300 euro e assegnato la vittoria agli avversari per 0-6. I fatti sono avvenuti una settimana fa durante l’incontro con il Futsal Fiemme. A far scoppiare il parapiglia una decisione arbitrale.🔗 Leggi su Trentotoday.it

