Aggredisce la ex dopo la fine della relazione e finisce in carcere

Un uomo ha aggredito più volte l’ex compagna, anche l’ultima volta il 3 gennaio scorso in un bar. La donna ha deciso di denunciarlo e lui è finito in carcere. L’incidente è avvenuto dopo che la relazione era finita da poco, e l’uomo non ha accettato la rottura. Ora si trova dietro le sbarre, in attesa di un processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incapace di accettare la fine della relazione, ha aggredito più volte l’ex compagna, l’ultima il 3 gennaio scorso in un bar. È l’accusa nei confronti di un uomo di Casal di Principe (Caserta), arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in carcere su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord. È stata la vittima, una docente, a denunciare l’uomo, dopo che a settembre scorso si era interrotta la relazione tra i due: lui non aveva affatto accettato la separazione, iniziando a perseguitare la ex e ad aggredirla con violenza. Era accaduto in una stazione di servizio ed in un bar ad inizio gennaio, quando l’uomo aveva colpito al volto la vittima. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggredisce la ex dopo la fine della relazione e finisce in carcere Approfondimenti su Ex Compagna Relazione Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione, 50enne arrestato Un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver perseguitato e minacciato di morte l'ex partner. Salento, tenta di strangolare la ex dopo la fine della relazione: arrestato un giovane #Salento-Tenta- di- strangolare- ex || Un giovane di 26 anni del Salento è stato arrestato dopo aver cercato di strangolare la sua ex dopo la fine della loro relazione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ex Compagna Relazione Argomenti discussi: Torre del Greco, aggredisce l’ex dopo l’ultimo incontro chiarificatore: arrestato 38enne; Perseguita e minaccia la ex: poi le devasta l’automobile e aggredisce i carabinieri; Escalation di minacce e insulti alla ex; Valsugana: si presenta a casa dell'ex compagno, lei diventa una furia e arrivano i carabinieri | 27 gennaio. Casal di Principe, aggredisce l'ex fidanzata dopo la fine della relazione: arrestatoIncapace di accettare la fine della relazione, ha aggredito più volte l'ex compagna, l'ultima il 3 gennaio scorso in un bar. È l'accusa nei confronti di un uomo di ... ilmattino.it Donna aggredisce ex convivente, arrestata dai carabinieri di Borgo ValsuganaViola il divieto di avvicinamento e aggredisce l'ex convivente: per questo nei giorni scorsi i carabinieri di Borgo Valsugana hanno arrestato una donna. (ANSA) ... ansa.it Cronaca. Lugo, aggredisce clienti e Carabinieri in gelateria: arrestato 50enne dopo il calcio a un cagnolino - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.