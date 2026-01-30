Agenzia delle dogane Ue Meloni in campo per la sede a Roma Pedrizzi Ucid | Serve uno sforzo bipartisan

La premier Giorgia Meloni si schiera a favore della candidatura di Roma come sede dell’Agenzia europea delle Dogane. Dopo la visita a Bruxelles di mercoledì, in cui il sindaco Gualtieri e il sottosegretario Freni hanno incontrato i rappresentanti europei, Meloni si è detta convinta che la capitale italiana possa fare la differenza. Ora si aspetta uno sforzo bipartisan per portare avanti la proposta e rafforzare la posizione di Roma sulla scena europea.

Scende in campo anche la premier Meloni a sostegno della candidatura di Roma come sede dell’Agenzia europea delle Dogane, dopo la missione a Bruxelles, mercoledì, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme a Federico Freni, sottosegretario del Mef. Come racconta oggi Il Messaggero, Roma se la deve vedere con Liegi, Malaga, Lille, Zagabria, L’Aia, Varsavia, Porto e Bucarest. “E’ facile immaginare che un assist alla candidatura italiana sia stato servito ieri pomeriggio da Meloni nel suo faccia a faccia con l’amica a capo dell’Europarlamento, Roberta Metsola. Non basta però. Da qui a fine febbraio, quando a Bruxelles potrebbero disvelare il vincitore, toccherà stringere i denti, ha spiegato ieri la premier in Cdm”, scrive il quotidiano romano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’Ucid ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Roma come futura sede dell’Agenzia europea delle Dogane, sottolineando l’importanza di un impegno bipartisan.

