Agenti dell’Ice arrestano alcune persone e vengono contestati a Minneapolis | Andatevene via – Video

Gli agenti dell’Ice hanno arrestato alcune persone a Bloomington, vicino Minneapolis. La scena si è svolta sotto gli occhi dei residenti, che hanno iniziato a protestare con urla, fischietti e cori. Le persone arrestate sono state costrette a salire in auto, mentre i vicini gridavano di andarsene da lì. La tensione è salita rapidamente, e le proteste sono continuate nel quartiere.

Proteste con grida e fischietti a Bloomington. Gli agenti dell'Ice, la polizia e gli agenti dell'Ero (Enforcement and Removal Operations) hanno arrestato alcune persone in un sobborgo di Minneapolis e le hanno costrette a salire in auto, mentre i vicini protestano fischiando e urlando loro di andarsene: "Andatevene da qui". Una delle persone fermate è stata poi rilasciata.

