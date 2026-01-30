Affari Tuoi tensione tra Giovanni e sua moglie CInzia | Non voleva baciarlo!

Questa sera si è accesa una nuova polemica a Affari Tuoi. Durante la trasmissione, Giovanni ha avuto uno scontro acceso con sua moglie Cinzia. Lei ha detto chiaramente che non voleva essere baciata, e la discussione tra i due è diventata subito visibile in diretta. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori, lasciando molti a chiedersi cosa succederà dopo.

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Lui si chiama Giuliano, viene da Carpi e nella vita è un operatore ecologico. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Lui si chiama Giovanni, viene da Brindisi e nella vita è un militare dell'Esercito italiano. Nello specifico è un conduttore: guida i mezzi dell'esercito. Lui ha deciso di giocare insieme a sua moglie.

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica sera su Rai 1, si è verificato un episodio di tensione tra Stefano De Martino e un concorrente.

