Questa sera su Rai 1, durante una nuova puntata di Affari Tuoi, si è verificato un episodio imbarazzante. Giovanni ha commesso una gaffe che non è passata inosservata. De Martino e Ballerina sono intervenuti subito per fermarlo e mettere fine all’errore. La puntata ha preso una piega diversa dal solito, tra imprevisti e momenti di tensione.

Oggi, venerdì 30 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha presentato il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Giuliano, originario di Carpi, che nella vita lavora come operatore ecologico. Il concorrente della serata, invece, è stato Giovanni, pacchista per la Regione Puglia. Proveniente da Brindisi, Giovanni è un militare dell’Esercito italiano e svolge il ruolo di conduttore, occupandosi della guida dei mezzi militari. Per affrontare la partita ha deciso di farsi accompagnare dalla moglie Cinzia, con la quale si è conosciuto ben 27 anni fa in discoteca. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la gaffe clamorosa di Giovanni: De Martino e Ballerina lo fermano

