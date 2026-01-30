Affari Tuoi De Martino replica all' hater di Herbert Ballerina | Hai ragione fa schifo

Venerdì 30 gennaio è tornato in onda su Rai 1 Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. In apertura di puntata, il presentatore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza dell’Emilia-Romagna: si chiama Giuliano, arriva da Carpi e lavora come operatore ecologico. Il protagonista della serata è stato però Giovanni, pacchista per la Regione Puglia. Originario di Brindisi, Giovanni è un militare dell’Esercito italiano e svolge il ruolo di conducente, occupandosi della guida dei mezzi militari. Per affrontare la partita ha scelto di farsi accompagnare dalla moglie Cinzia. I due si sono conosciuti 27 anni fa in discoteca e oggi hanno una figlia di 14 anni, Sofia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il 25 gennaio, Affari Tuoi ha accertato il ritorno di Herbert Ballerina nello studio, portando nuovo ritmo tra le risate di Stefano De Martino.

