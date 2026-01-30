Affaire Epstein divulgati altri 3 milioni di documenti Il vice procuratore | Non abbiamo protetto Trump

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che pubblicherà oltre tre milioni di pagine di documenti legati all’Affaire Epstein. La decisione arriva dopo anni di segreti e sospetti, e nonostante le pressioni, il vice procuratore ha ribadito che nessun indirizzo è stato riservato, nemmeno quello di Trump. I documenti saranno disponibili online e potrebbero svelare nuovi dettagli su uno dei casi più chiacchierati degli ultimi tempi.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti pubblicherà più di tre milioni di pagine di documenti sull'Affaire Epstein. Lo ha annunciato il vice procuratore generale Todd Blanche. Il "pacchetto" comprende anche duemila video e 180 mila fotografie. I file, pubblicati sul sito web del Dipartimento di Giustizia, includono alcuni dei milioni di pagine che, secondo i funzionari, erano stati omessi dal primo gruppo di documenti rilasciati a dicembre. Sono stati divulgati ai sensi dell'Epstein Files Transparency Act. "Abbiamo censurato ogni donna raffigurata in qualsiasi immagine o video, ad eccezione di Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein attualmentein carcere", ha spiegato Blanche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Caso Epstein, il dipartimento di Giustizia Usa pubblica altri tre milioni di pagineI documenti, insieme a duemila video e 180mila immagini, sono stati divulgati in base all'Epstein Files Transparency Act, la legge promulgata dopo mesi di pressioni pubbliche e politiche che impone al ... msn.com

Epstein: divulgati primi documenti legati al suo casoDecine di documenti giudiziari precedentemente sigillati relativi a Jeffrey Epstein, accusato di traffici sessuali e morto suicida in una prigione federale nel 2019, sono stati resi pubblici nella ... ilsole24ore.com

