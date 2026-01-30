Aeroporto di Bresso aperto ai voli commerciali ma Enac nega | Solo interventi di riqualificazione

L’aeroporto di Bresso ha riaperto ai voli, ma l’Enac smentisce ogni possibilità di trasformarlo in uno scalo commerciale. L’ente di regolamentazione ha chiarito che si tratta solo di lavori di riqualificazione e nulla di più. Nessuna autorizzazione per voli di linea o attività commerciali, conferma l’amministratore unico Marco Trombetti.

Dopo mesi di proteste da parte del Comitato di difesa del Parco Nord, l'ente nazionale di aviazione civile interviene escludendo l'ipotesi di tratte commerciali in partenza e arrivo al piccolo scalo del Milanese Nessun intervento volto a convertire l'aeroporto di Bresso in uno scalo commerciale. Lo conferma Marco Trombetti, amministratore unico di Enac, in una nota. Gli interventi, spiega l'amministratore di Enac, “sono necessari a riqualificare le infrastrutture oggi ammalorate e a prevedere un utilizzo delle stesse anche per servizi sanitari critici e d’emergenza: verrà studiata l'integrazione delle infrastrutture fisiche con soluzioni di trasporto innovativo, quali i droni, per consentire consegne rapide e sicure di sangue, organi per trapianti, materiali biologici e medicinali urgenti, superando vincoli infrastrutturali tradizionali e migliorando l’efficienza delle reti di assistenza sanitaria.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Comitato "Difesa del Parco Nord" avvia una raccolta firme e organizza un'assemblea pubblica per opporsi ai voli commerciali a Bresso.

