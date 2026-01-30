Adesso la Juve deve fare in fretta | c’è il Real Madrid alle sue spalle

La Juventus è sotto pressione. Il Real Madrid si fa avanti con interesse per uno dei suoi giocatori migliori. La squadra di Allegri deve muoversi in fretta per non perdere un talento che potrebbe fare la differenza in vista delle prossime sfide. Intanto, la Juve cerca di mantenere il passo in una settimana cruciale per la qualificazione in Champions League.

Occhi puntati del Real Madrid su un innesto bianconero: la Juventus non può permettersi di perdere uno dei migliori nel suo ruolo La Juventus, insieme a Inter e Atalanta, vola agli spareggi di Champions League in un mercoledì segnato dagli impegni europei che hanno ribaltato risultati e qualificazioni. L’unica italiana rimasta fuori dall’avventura europea è stata il Napoli, mentre i bianconeri sono riusciti ad approdare al turno successivo grazie al quarto successo consecutivo conquistato contro il Monaco, centrando così il pass per i playoff di febbraio. Tuttavia, un’altra protagonista di questa Champions League è stata anche il Real Madrid, che clamorosamente è rimasto fuori dalle prime otto classificate e sarà quindi costretto a passare dai playoff per accedere al turno successivo.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Juventus RealMadrid

La Juventus si muove con rapidità sul mercato per non perdere Norton-Cuffy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Arda Güler ve Kenan Yldz sarlarak sahadan ayrld: Real Madrid vs Juventus

Ultime notizie su Juventus RealMadrid

Argomenti discussi: Champions League. Il Napoli è fuori. Inter, Juve e Atalanta ai play off - Borussia Dortmund-Inter 0-2. Nerazzurri ai playoff; Thuram-McKennie: Juve, playoff al sicuro. E Spalletti inguaia Mourinho; Chi si qualifica agli ottavi o agli spareggi di Champions League: cosa serve a Inter, Juve e Atalanta; Juventus vs Benfica.

La Juve per ora deve rassegnarsi: il Tottenham non vuole interrompere il prestito di Kolo MuaniLa Juventus sembra che debba rassegnarsi a non riprendere Randal Kolo Muani, adesso al Tottenham. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti, gli Spurs. tuttomercatoweb.com

ESCLUSIVA – Pastore: Brugge o Galatasaray? Ecco chi sarebbe meglio per la JuveIl giornalista è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu, e ha parlato del recente momento che stanno vivendo i bianconeri L'articolo ESCLUSIVA – Pastore: Brugge o Galatasaray? Ecco chi ... msn.com

Benzema-Al Ittihad, aria di divorzio. Il rinnovo non soddisfa il francese. Dove vedreste l’ex Real Madrid L’avventura di Karim Benzema all’Al Ittihad potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da L’Équipe e Foot Mercato, l’ex giocat - facebook.com facebook

Il #Benfica di José #Mourinho ha fatto il gol del 4-2 contro il Real Madrid mentre in una tv portoghese il vescovo di #Setúbal (città natale di Mou), Américo Manuel Alves Aguiar, stava parlando di Dio e delle tempeste. #Champions x.com