Adesso conta solo stare in partita | Arezzo testa e cuore contro il pullman di Montecelio

L’Arezzo si prepara a scendere in campo con tutta la voglia di vincere. La squadra si concentra, mette il cuore e la testa sulla partita di oggi, contro il Montecelio che si schiera compatto nel suo “pullman”. I giocatori sanno che questa è l’ultima chance per avvicinarsi ai traguardi di inizio stagione. I tempi stringono, e ogni minuto conta. Gli allenamenti intensi degli ultimi giorni hanno portato a questo momento, dove l’obiettivo è solo uno: portare a casa i tre punti.

I tempi si accorciano, le giornate diminuiscono e i traguardi fissati a inizio stagione sono lì, a portata di mano. Come giustamente ricorda mister Bucchi, quando si va in trasferta – soprattutto contro la capolista – tutti cercano prima di tutto di stare in partita. E l’Arezzo, nelle ultime due gare casalinghe contro Pontedera e Juventus Next Gen, ha dimostrato di saperlo fare eccome: sei punti pesantissimi, solo due gol subiti. anzi, nessuno, e con la sensazione che nell’ultimo match si potesse chiuderla prima, con maggiore convinzione sotto porta. A Montecelio ci aspetta il classico scenario: il “pullman” parcheggiato davanti alla porta. 🔗 Leggi su Lortica.it

