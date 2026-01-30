Addio Laura centinaia di messaggi di cordoglio Il consiglio comunale | E' stata una guida per tutti noi

Centinaia di persone si sono radunate in città per ricordare Laura Fontana, scomparsa a 61 anni. La notizia ha fatto subito il giro, e in molti hanno scritto messaggi di cordoglio sui social. Il consiglio comunale l’ha definita una guida per tutti noi, e ora il suo ricordo resta vivo tra chi l’ha conosciuta e apprezzata.

Il presidente dell'assemblea legislativa Maurizio Fabbri: "Se migliaia di ragazzi ogni anno partecipano ai Viaggi della memoria lo dobbiamo a lei". Il teatro Galli: "Non perdiamo la luce che ha saputo infondere" Sono davvero in tanti in queste ore a ricordare la figura di Laura Fontana, scomparsa a 61 anni dopo aver combattuto una brutta malattia. In città era il simbolo dell'Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Apprezzata per la sua grande umanità, per l'intelligenza e la capacità di saper coinvolgere i ragazzi. Questo il messaggio giunto dalla presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi, dall'assessora Attività di educazione alla memoria Francesca Mattei.

