L’addio di un giocatore all’Inter è ormai ufficiale. È arrivata la firma con il Barcellona, e i tifosi nerazzurri devono fare i conti con questa notizia che nessuno si aspettava. La decisione è definitiva e segna la fine di un’era per il club italiano.

Niente da fare per l’Inter: la notizia è appena arrivata e lascia tutti i tifosi nerazzurri letteralmente a bocca aperta. Era stato accostato anche con una certa insistenza all’Inter in passato, ma Fermin Lopez indosserà ancora la maglia del Barcellona. A renderlo noto è, proprio in questi minuti, la società blaugrana attraverso i propri profili: il centrocampista spagnolo rinnova fino al 30 giugno 2031. Fermin Lopez (Calciomercato.it) – foto da Ansa Fermin Lopez, nonostante la giovanissima età (22 anni) si sta mettendo in mostra con il club allenato da Flick e sta dimostrando di essere senza ombra di dubbio uno dei migliori prospetti del panorama calcistico mondiale nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Addio definitivo all’Inter, ufficiale: firma con il Barcellona

João Cancelo ha concluso il suo trasferimento al Barcellona, confermando l’addio definitivo alla Juventus.

La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto.

