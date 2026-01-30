Addio al restauratore Benigni una lunga fedeltà all’arte

È morto a 87 anni il restauratore Benigni, figura di riferimento per l’Accademia Carrara. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’arte e della conservazione. Amici e colleghi ricordano la sua attenzione ai dettagli e la passione con cui lavorava ogni giorno.

IL LUTTO. Punto di riferimento per l'Accademia Carrara, si è spento a 87 anni. Scaglia: attento e disponibile, lavorava con passione. Rodeschini: la sua conoscenza del patrimonio museale era una benedizione. Una vita, dantescamente, di «lungo studio» e «grande amore». Spesa nel segno di «una lunga fedeltà» (per dirla con Gianfranco Contini). È mancato, nella notte fra mercoledì e ieri, Antonio Benigni, restauratore storico dell'Accademia Carrara, e punto di riferimento, insieme, del collezionismo privato. Nato a Bergamo il 24 gennaio 1939, aveva appena compiuto 87 anni. L'ingegner Mario Scaglia, per 14 anni presidente della pinacoteca, suo amico di una vita, lo ricorda: «Ci conoscevamo da sempre.

