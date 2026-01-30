Addio a Roberto Russo per 25 anni fu comandante dei vigili urbani del capoluogo

Foggia piange Bruno Russo, ex comandante dei vigili urbani, morto il 28 gennaio a 84 anni. La città si ferma per ricordare un uomo che aveva dedicato 25 anni della sua vita al comando dei vigili urbani. Le strade si sono riempite di amici e colleghi che vogliono rendergli omaggio. La notizia si è diffusa rapidamente, e nelle piazze si sentono parole di rispetto e affetto. Russo lascia un segno forte, e il suo nome resta legato a tanti ricordi di servizio e dedizione.

Foggia piange Bruno Russo, l'ex comandante dei vigili urbani in pensione deceduto il 28 gennaio all'età di 84 anni. Guidò il corpo della Polizia Locale per 25 anni, dal 1983 al 2008, per un quarto di secolo. Prima fu anche ufficiale dell'Arma dei carabinieri. L'ultimo saluto oggi 30 gennaio 2025. I funerali si svolgeranno alle ore 10 presso la chiesa SS. Guglielmo e Pellegrino di Foggia. Lascia una moglie e tre figli. Decine e decine i messaggi di cordoglio per la sua dipartita, comprese quello del Comune e del Comando.

