Addio a Michelangelo Ciarcia Grottaminarda si unisce al cordoglio

Grottaminarda piange la scomparsa di Michelangelo Ciarcia. La comunità si stringe intorno alla famiglia dopo aver perso un uomo noto per il suo impegno pubblico e imprenditoriale. Ciarcia, ex sindaco di Venticano e figura di spicco nel mondo degli affari, lascia un vuoto che si sente forte nel paese. La notizia ha suscitato dolore e ricordi di una persona che ha lasciato il segno in molti.

Anche da Grottaminarda sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia, già Sindaco di Venticano, già Amministratore unico dell’Alto Calore, oltre che imprenditore di successo. Il Sindaco e l'Amministrazione comunale si uniscono al coro di voci che unanimemente esprimono vicinanza alla famiglia e alla comunità di Venticano. «Grande professionista. Persona seria ed onesta. – afferma Marcantonio Spera – Un amico che ho frequentato poco purtroppo, ma quanto basta per riceverne grandi insegnamenti, e quasi sempre senza troppi giri di parole. Meritava di essere un punto di riferimento per tanti imprenditori e politici nostrani, e lo è stato, nonostante tante incomprensioni e fraintendimenti, e lo sarà ancora, e spero ancora di più, per tutti noi».🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La scomparsa di Michelangelo Ciarcia ha lasciato tutti senza parole.

Il presidente Buonopane ha espresso il cordoglio della Provincia per la scomparsa di Michelangelo Ciarcia.

