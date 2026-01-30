Addio a Bruno Russo per 25 anni fu comandante dei vigili urbani del capoluogo

Foggia piange Bruno Russo, l’ex comandante dei vigili urbani in pensione morto il 28 gennaio a 84 anni. La città si è stretta intorno alla famiglia e ai colleghi, ricordando con affetto un uomo che per oltre due decenni ha guidato il corpo di polizia municipale. Russo lascia un segno forte nella memoria di chi ha lavorato con lui e di tutta la comunità.

Foggia piange Bruno Russo, l'ex comandante dei vigili urbani in pensione deceduto il 28 gennaio all'età di 84 anni. Guidò il corpo della Polizia Locale per 25 anni, dal 1983 al 2008, per un quarto di secolo. Prima fu anche ufficiale dell'Arma dei carabinieri.L'ultimo saluto oggi 30 gennaio 2025.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

