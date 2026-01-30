Adams Torino il Wolverhampton piomba sull’attaccante | dettagli e situazione

Il Wolverhampton ha fatto un passo deciso per portare Adams via dal Torino. Nelle ultime ore, il club inglese ha mostrato interesse concreto per l’attaccante granata, mettendo in campo offerte e trattative. Petrachi, il direttore sportivo del Torino, si trova ora nel caos, cercando di capire come gestire questa possibile cessione. La situazione tiene in allerta i tifosi e mette in discussione il futuro dell’attaccante nel club.

