Acquisto e ristrutturazione di alloggi per famiglie disagiate vertice Iacp per affrontare l’emergenza abitativa

Ieri a Messina si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’Iacp e altri enti pubblici per discutere di case per le famiglie in difficoltà. Si lavora per accelerare i progetti di acquisto e ristrutturazione di alloggi, con l’obiettivo di rispondere all’emergenza abitativa. La sede dell’ente ha fatto da cornice a un vertice importante, che punta a rendere più rapido il risanamento urbano e a mettere in campo soluzioni concrete per le persone più colpite.

L’Istituto autonomo case popolari coordina un tavolo tecnico con enti e istituzioni. Censimenti, interventi mirati e collaborazione strutturata puntano a risultati concreti per la città Messina accelera sul risanamento urbano. La sede dell’Iacp ha ospitato ieri un tavolo tecnico congiunto dedicato alle politiche abitative rivolte alle famiglie in condizioni di grave disagio, confermando il ruolo dell’ente come punto di riferimento istituzionale per la rigenerazione della città. Il confronto ha costituito un primo momento significativo di dialogo istituzionale, finalizzato a definire una organizzazione tecnica condivisa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

