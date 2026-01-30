Achille Lauro co-condurrà il Festival insieme a Carlo Conti e Laura Pausini Tutti i dettagli della sua partecipazione su cui c' è grande attesa

Achille Lauro salirà sul palco del Festival di Sanremo 2026. Sarà uno dei co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, che sarà presente per tutta la durata della manifestazione. La sua partecipazione ha già suscitato grande curiosità tra il pubblico.

C i sarà anche Achille Lauro sul palco di Sanremo 2026. Il cantante sarà uno dei co-conduttori del Festival, nella serata del 25 febbraio, insieme a  Carlo Conti e a Laura Pausini, che sarà presente per tutta la durata della manifestazione canora. Sanremo 2026, Carlo Conti: «Ho scelto un bouquet di fiori, dal pop al rap» X Leggi anche › Sanremo 2026: le pagelle alle canzoni dei 30 big in gara Achille Lauro a Sanremo 2026. Ad annunciare la partecipazione del cantante è stato lo stesso Conti, durante il Tg1 del 29 gennaio. La seconda serata della kermesse vedrà dunque un trio d’eccezione sul palco, e c’è già grande attesa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo con Carlo Conti

Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti.

"Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival": Carlo Conti annuncia Achille Lauro a Sanremo

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata, il 25 febbraio.

