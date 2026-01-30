Accordo tra lavoratori e azienda evita scioglimento reparto Snaidero

Un accordo tra lavoratori e azienda ha impedito la chiusura del reparto di Snaidero a Bologna. Dopo settimane di tensioni, le parti hanno trovato un’intesa che permette alla produzione di continuare senza licenziamenti. I lavoratori avevano temuto per il loro posto di lavoro, ma ora l’azienda ha promesso di mantenere le attività e di rivedere alcune condizioni contrattuali. La trattativa è stata lunga, ma alla fine si è trovata una soluzione che accontenta entrambe le parti.

Un accordo tra lavoratori e management ha evitato la chiusura del reparto produttivo di Snaidero, azienda leader nel settore dell’arredamento in legno con sede a Bologna. L’intesa, raggiunta dopo mesi di negoziazioni tra sindacati e direzione, prevede l’attivazione di un contratto di solidarietà che permetterà di mantenere in attività il reparto fino al 2026, con un piano di riduzione del tempo pieno e flessibilità organizzativa. La decisione arriva in un contesto di crescente pressione economica sul settore arredamento, segnato da riduzioni di fatturato, aumento dei costi energetici e riduzione della domanda interna.🔗 Leggi su Ameve.eu

La crisi della Snaidero, azienda di Majano, prosegue a un mese dalla sua apertura, coinvolgendo sindacati e Regione Friuli Venezia Giulia.

È stato firmato l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e Vot International Srl, con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani.

