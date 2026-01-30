Accordo Csm-Inps la casta dei magistrati per le pensioni

Questa mattina si è aperto un nuovo fronte tra magistrati e Inps. L’accordo tra il Consiglio superiore della magistratura e l’ente previdenziale permette ai giudici di accedere a un servizio di pensione riservato esclusivamente a loro. La notizia ha sollevato polemiche, perché finora questa possibilità era limitata a una ristretta categoria di dipendenti pubblici. La casta dei magistrati, che già gode di privilegi, ottiene così un altro vantaggio, mentre i cittadini e altri lavoratori devono accontentarsi di meno. La questione rischia di alimentare ancora di più il

Un "servizio pubblico" che entra nel palazzo dell'autogoverno della magistratura, riservato però a una sola categoria di dipendenti: i magistrati. È questo il cuore dell'accordo tra il Consiglio superiore della magistratura e l'Inps, approvato ieri in Plenum dopo un dibattito acceso e una votazione che ha spaccato l'assemblea in due parti perfettamente uguali. Con 14 voti favorevoli, 14 contrari e un astenuto, è stato decisivo il voto, che vale doppio, del vicepresidente Fabio Pinelli, per dare il via libera all'istituzione di un servizio di "consulenza specialistica" dell'Inps dedicato esclusivamente ai magistrati.

